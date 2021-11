Dortmunds Haaland-Hoffnung: Comeback im Topspiel?

Mit einer Hüftbeuger-Verletzung fällt Erling Haaland (21) seit rund einem Monat aus. Eine Rückkehr in den Spielbetrieb noch in diesem Jahr hielt Vater Alf-Inge zuletzt für unwahrscheinlich, es sei „ein Bonus, wenn er vor Weihnachten ein paar Spiele bekommt, aber das ist ziemlich unsicher.“

Doch der Glaube an dieses Szenario besteht bei Borussia Dortmund durchaus. Die ‚Bild‘ berichtet von der „Mini-Hoffnung“ beim BVB, dass Haaland wider Erwarten schon beim Topspiel gegen den FC Bayern mitwirken könnte. Am 4. Dezember ist der Tabellenführer beim Zweitplatzierten zu Gast.

Ein Risiko, sei es noch so klein, will man bei der Borussia aber nicht eingehen. Seine Reha, die Haaland teilweise im spanischen Marbella absolvierte, wird der Norweger derweil in Dortmund fortsetzen und abschließen. Spätestens im neuen Jahr soll Haaland dann wieder Tore für den BVB schießen.