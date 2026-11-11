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Bundesliga

Bayern schließt Karl-Akte

von Dominik Schneider - Quelle: Sport Bild
1 min.
Lennart Karl im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Das Thema rund um Lennart Karl und seine Aktivitäten neben dem Platz ist für alle Beteiligten intern offenbar abgeschlossen. Vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) habe es eine Aussprache zwischen Sportdirektor Christoph Freund und der Spielerseite gegeben, berichtet ‚Sport Bild‘. Bei dem Austausch soll Freund deutlich gemacht haben, dass die Münchner mit der sportlichen Entwicklung des 18-Jährigen sehr zufrieden sind.

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In den vergangenen Wochen sickerte durch, dass man an der Säbener Straße einen kritischen Blick auf das Verhalten des Youngsters wirft. Anschließend äußerte sich unter anderem Ehrenpräsident Uli Hoeneß zur Situation, wodurch das Thema steigende mediale Beachtung erhielt. Auch Karls Berater Michael Ballack meldete sich zu Wort und stellte sich schützend vor den dribbelstarken Linksfuß. Nun scheinen die Wogen aber geglättet zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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