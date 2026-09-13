„Paukenschlag“ um Sabitzer | 70 Millionen für Camara

Sabitzer-Rücktritt?

Marcel Sabitzer (32) wird in diesem Jahr nicht mehr für die österreichische Nationalmannschaft auflaufen. Vor der Länderspielpause ab Ende September ließ der Mittelfeldspieler jetzt verlauten: „Die vergangenen beiden Jahre waren sehr intensiv. Seit der Europameisterschaft 2024 habe ich bedingt durch die Klub-WM und die FIFA-WM praktisch drei Saisonen durchgespielt. Auch in dieser Saison wartet mit Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League ein dichtes Programm.“

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Er sei nun „32 Jahre alt“, so Sabitzer, der „noch einige Jahre auf höchsten Niveau Fußball spielen“ wolle und daher mit seinen „Kräften sorgsam umgehen“. Die ‚Kronen Zeitung‘ spricht von einem „Paukenschlag“ rund um den Profi von Borussia Dortmund. Ob der 102-fache Nationalspieler in die Elf von Ralf Rangnick zurückkehren wird oder dies der endgültige Rücktritt ist, wird man laut Sabitzer „Anfang des kommenden Jahres besprechen“.

Goldesel Camara

Der FC Liverpool ist laut englischen Medien auf der Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld auf Chelsea-Wunschspieler Lamine Camara (22) gestoßen. Die Blues hatten in diesem Sommer 55 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler der AS Monaco geboten. Zu wenig.

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Transferinsider Ben Jacobs berichtet nun bei ‚Talksport‘, dass die Monegassen sich für den senegalesischen Nationalspieler eine deutlich höhere Ablöse erhoffen: „Meines Wissens glaubt Monaco nach wie vor, dass sie noch 70 Millionen Euro erzielen können, und sie wollen den Spieler derzeit behalten.“ Sollte es mit Camara nicht klappen, hat Liverpool weitere Kandidaten auf der Liste.