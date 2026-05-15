Der Trump des Fußballs | WM-Finale wird zur Shit-Show

Schweig still

Dass das Real Madrid dieser Tage jeglichen Glamour verloren hat, dürfte inzwischen kein Geheimnis mehr sein. Die Topstars um Vinicius Jr. und Kylian Mbappé sind bei den Fans längst in Ungnade gefallen, die Stimmung im Santiago Bernabéu kippt. Das hat auch mit Florentino Pérez zu tun, der bei seiner Schimpftirade der vergangenen Tage klargemacht hat, dass er den Klub weiterhin mit harter Hand führen will.

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Beim gestrigen 2:0-Sieg gegen Real Oviedo stellte er sein Vorhaben eindrucksvoll zur Schau. Einige Fans hatten Banner mit ins Stadion gebracht, auf denen Botschaften gegen den Präsidenten geschrieben waren. Kaum waren sie zu sehen, wurden die Banner von den Sicherheitskräften schon wieder entfernt. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt: „Das Bernabéu spricht und Florentino bringt es zum Schweigen.“ Meinungsfreiheit wird dieser Tage bei den Königlichen kleingeschrieben – es sei denn, Pérez äußert sie oder stimmt zu. Schuld am schlechten Image sind sowieso Journalisten, Maulwürfe und der FC Barcelona. Ein Verhalten, das dem ein oder anderen aus der Politik bekannt vorkommen dürfte …

Es lebe der Sport

Apropos USA. Dass es bei den Vereinigten Staaten gerade bei Sportevents gar nicht pompös genug sein kann, ist hinlänglich bekannt. Dass deshalb auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft die Eventisierung weiter vorangetrieben wird, dürfte deshalb auch eher weniger überraschen. Die Ausmaße nehmen dann aber doch eine neue Dimension an.

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So soll die Halbzeit-Show beim Finale bis zu 30 Minuten dauern und damit die offiziellen Regularien des Fußballs außer Kraft setzen. Die Fans bekommen in der Pause unter anderem Madonna, Shakira und BTS präsentiert, die Show soll laut der Fifa bis zu 100 Millionen US-Dollar für Bildungs- und Fußballprojekte einspielen. Unter dem Deckmantel des guten Zwecks versteckt sich aber ein neuer Höhepunkt der Kommerzialisierung des Fußballs, der den Sport selbst in den Hintergrund rückt. Eine ungewohnt lange Halbzeitpause bringt die Spieler aus ihren Abläufen und hat bei der wohl wichtigsten Partie bis zum nächsten WM-Finale in etwa so viel verloren wie Helene Fischer im Finale des DFB-Pokals.