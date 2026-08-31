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Transfer-Endspurt: Neue Stürmer-Spur bei Schalke

In den finalen Tagen der Transferperiode könnte der FC Schalke 04 noch einen neuen Stürmer verpflichten. In belgischen Medien taucht dazu ein neues Gerücht auf.

von Dominik Schneider - Quelle: Het Laatste Nieuws | Sky
1 min.
Frank Baumann lacht @Maxppp

Der FC Schalke 04 ist noch aktiv auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Die Spur zu Mohamed Amoura (26) vom VfL Wolfsburg wurde in den vergangenen Tagen nicht heiß, der Algerier wechselt zum OGC Nizza. Jetzt taucht ein anderer Name auf dem Schalker Radar auf.

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Laut ‚Het Laatste Nieuws‘ haben die Knappen ein Auge auf Adriano Bertaccini geworfen. Der 26-jährige Belgier steht beim RSC Anderlecht auf dem Abstellgleis. Dem Bericht der belgischen Tageszeitung zufolge könnte der 1,73 Meter große Mittelstürmer per Leihe mit Kaufoption wechseln.

Doch nicht nur in Gelsenkirchen beobachtet man aufmerksam, was mit Bertaccini passiert. Neben Schalke sollen auch Hertha BSC und der Servette FC Interesse am Rechtsfuß angemeldet haben. Bertaccini wechselte erst vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von der VV St. Truiden nach Anderlecht, spielt bei Trainer Vitor Bruno aber nur eine untergeordnete Rolle.

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Angebot für Hekimoglu

‚Sky‘ berichtet zudem, dass Schalke es in den vergangenen Tagen bei Sturmjuwel Mustafa Hekimoglu (19) von Besiktas probiert hat. S04 soll eine Leihe mit fünf Millionen Euro hoher Kaufoption geboten haben, Besiktas forderte zehn Millionen. Derzeit befinde sich Schalke nicht mehr im Rennen um Hekimoglu.

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