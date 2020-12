Schonlaus Ziel ist die Bundesliga

Sebastian Schonlau hat den nächsten Karriereschritt im Blick. Nach FT-Infos peilt der 26-jährige Kapitän des SC Paderborn den Sprung in die Bundesliga an. Gespräche mit den Ostwestfalen fanden zwar bereits statt, doch Schonlau würde gerne ab kommendem Sommer, wenn sein Vertrag in Paderborn endet, im Oberhaus kicken.

Einen Markt hat der gebürtige Warburger auf jeden Fall: Wie FT erfuhr, sind bei ihm bereits Anfragen eingegangen – so etwa von Europapokal-Teilnehmern aus dem Ausland. Seit seinem Wechsel aus Verl nach Paderborn ist Schonlau in der Abwehrzentrale des SCP gesetzt und überzeugt dort als Leistungsträger seiner Mannschaft.