Familiäre Gründe: Darmstadt-Trainer Lieberknecht pausiert

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht tritt aufgrund eines privaten Schicksalsschlags kürzer. Rüdiger Fritsch, Präsident der Lilien, teilt mit: „Ein Schlaganfall seiner Frau Simone erfordert aktuell Torstens gesamte Kraft und Aufmerksamkeit. Von uns als Verein erhält er jede erdenkliche Rückendeckung, um sich voll und ganz seiner Frau sowie seiner Familie widmen zu können.“

Die Trainingseinheiten in dieser Woche werden die Co-Trainer Ovid Hajou und Kai Peter Schmitz sowie Torwarttrainer Dimo Wache leiten. Ob Chefcoach Lieberknecht am Samstag (15:30 Uhr) bei der Ligapartie gegen Mainz 05 an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen.