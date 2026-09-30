400 Millionen: Neuer Transfer-Skandal um ManCity

Auf der Insel gibt es derzeit nur ein Thema: Der Schuldspruch von Manchester City, das 114 teils schwerwiegende Verstöße gegen die finanziellen Regeln der Premier League begangenen haben soll und alle Enthüllungen, die aktuell nach und nach ans Licht kommen.

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Auch in diesem Sommer schlug Manchester City wieder groß auf dem Transfermarkt zu, gab 525 Millionen Euro für Neuzugänge aus und überbot dabei mehrfach den eigenen Transferrekord. Dabei wusste der Klub bereits, dass es ihm nach vielen Jahren des Prozesses nun doch an den Kragen geht, wie aus einem Bericht der englischen Ausgabe von ‚ESPN‘ hervorgeht.

Demnach seien die Bosse der Skyblues „bereits im Juli über die Ergebnisse des unabhängigen Gremiums informiert worden“, das dem Gericht ein Urteil empfehlen sollte. Erst danach hat City massiv auf dem Transfermarkt investiert – in dem Wissen, dass hohe Geldstrafen, sehr wahrscheinlich eine Transfersperre und ein möglicher Zwangsabstieg folgen könnten.

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Unter anderem zahlten die Nordengländer für Enzo Fernandéz (25) 145 Millionen Euro, für Eliott Anderson (23) 135 Millionen, für Ayyoub Bouaddi (18) 95 Millionen und für Iliman Ndiaye (26) 70 Millionen Euro. Laut ‚ESPN‘ sei nur der Transfer des englischen WM-Fahrers Anderson bereits vor Kenntnis des Urteils vereinbart worden. Die Unterschrift erfolgte mit einigen Wochen Verspätung.

Glaubt ihr, dass Manchester City eine gerechte Strafe erhalten wird? Ja, die Premier League muss jetzt durchgreifen Nein, ich habe den Glauben daran verloren Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Fast 400 Millionen Euro flossen dementsprechend wohl als Vorgriff für die drohende Transfersperre. Unklar ist zudem, ob die betreffenden Spieler bei den Transferverhandlungen umfassend über das sich abzeichnende Urteil in Kenntnis gesetzt wurden. War das nicht der Fall, könnten diese Profis gegebenenfalls arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten, sobald das finale Urteil steht.