City verleiht Braaf

Jayden Braaf verlässt Manchester City auf Leihbasis. Wie die Skyblues vermelden, wird der 18-jährige Flügelstürmer bis zum Saisonende an Udinese Calcio verliehen. Beim Tabellen-13. der Serie A soll der auch in der Bundesliga gehandelte Youngster Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln.

Nach Informationen von Fabrizio Romano konnte sich Udinese zudem eine Kaufoption sichern. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund hatten sich zuletzt Hoffnungen auf das Ausnahmetalent gemacht.

Best of luck to Jayden Braaf who has joined Udinese on loan until the end of the season.



🔷 #ManCity | https://t.co/iDRpS0s08J pic.twitter.com/Dw3cXUfufU