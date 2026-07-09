Millionen-Ablöse: Werder verpflichtet Wojcik

Der SV Werder Bremen präsentiert den siebten Transfer dieses Sommers. Oskar Wojcik schließt sich dem Bundesligisten an. Am Osterdeich unterschreibt der Innenverteidiger einen langfristigen Kontrakt.

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„Oskar war in der vergangenen Saison einer der auffälligsten Spieler in der polnischen Liga. Wir haben uns schon länger mit ihm beschäftigt. Wir freuen uns, dass es nun die Möglichkeit gab, ihn zu verpflichten und er sich entschieden hat, ein Teil von Werder zu werden“, erklärt Peter Niemeyer.

Auch Cheftrainer Daniel Thioune freut sich auf die Zusammenarbeit: „Oskar hat eine gute Entwicklung hinter sich und hat in der vergangenen Saison seinen endgültigen Durchbruch in der polnischen Ekstraklasa geschafft. Er bringt sehr viel mit als Innenverteidiger und kann von Beginn an eine gute Rolle für uns spielen.“

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Wojcik selbst erklärt: „Ich freue mich einfach loszulegen. Ich habe schon so viel von den Fans und der Atmosphäre im Stadion gehört. Das möchte ich nun selbst hautnah erleben. Auch der Schritt in die Bundesliga und vor allem zu Werder fühlt sich gut an. Es ist für mich der richtige Zeitpunkt.“

Wojcik wechselt vom KS Cracovia nach Deutschland. An den polnischen Erstligisten überweist Werder für den 22-Jährigen dem Vernehmen nach über drei Millionen Euro Ablöse.

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Ende März debütierte Wojcik für die polnische Nationalmannschaft. Auch Bröndby IF warb intensiv um den Rechtsfuß, der Zuschlag geht jedoch an Bremen.