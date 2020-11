Torphänomen Haaland | Trümmerhaufen United

Gelber Belgien-Schreck

Der 3:0-Sieg von Borussia Dortmund über den FC Brügge hat in der belgischen Presse Spuren hinterlassen. „Die deutschen Belgier halten schwachem Klub den Spiegel vor“, titelt das ‚Het Niewsblad‘ über das „teuflische Dortmund“ und konzentriert sich vorrangig auf Thorgan Hazard und Thomas Meunier, denen jeweils ein Assist gelang. Die ‚Het Laatste Nieuws‘ ist vor allem von Doppeltorschütze Erling Haaland beeindruckt und schreibt: „Der Belgien-Schreck: Haaland kann phänomenale Zahlen gegen unsere Klubs vorweisen.“ Bereits sechsmal traf der 20-Jährige in seiner jungen Karriere gegen belgische Teams – so oft wie kein anderer Spieler zuvor in der Champions League.

Französischer Königsklassen-Kater

In Frankreich hadert die Presse mit den Niederlagen ihrer Klubs in der Champions League. ‚France Football‘ schreibt vom „schrecklichen Kater des französischen Fußballs“, da Olympique Marseille, Stades Rennes und Paris St. Germain ihre Partien in der Königsklasse verloren und resümiert: „Das Final-Eight-Turnier in Lissabon war nicht mehr als eine Nebelwand.“ Die ‚L’Équipe‘ schreibt von der „Angst vor der Enttäuschung“ mit Blick auf PSG, das gestern nach der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig eine „Flop-Abreise“ antrat. Von den neun bisherigen Partien verloren die Ligue 1-Klubs sieben Spiele und konnten nur vier von 27 möglichen Punkten einfahren.

United zerfällt in Istanbul

„United fällt in einer Fehler-Komödie flach aufs Gesicht“ – die englischen Schlagzeilen, wie beispielsweise die des ‚Guardian‘, nach Manchester Uniteds 1:2-Niederlage gegen den türkischen Meister Basaksehir hatten es in sich. „Gedemütigt und bloßgestellt – Solskjaer hilflos, den United-Trümmerhauen aufzuhalten“, fasst die ‚Daily Mail‘ den bitteren Abend der Red Devils zusammen. Der ‚Daily Mirror‘ erlaubt sich ein Wortspiel mit „a kick up the Basakside“ – ein Tritt in den Hintern – und sieht den Druck auf Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer deutlich wachsen. In der Champions League-Gruppe H führen die Red Devils trotz all dem Drama noch die Tabelle an.