Vertrag für Avdijaj

Donis Avdijaj hat die Verantwortlichen des FC Emmen offenbar überzeugt. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, soll der deutsch-kosovarische Stürmer im Laufe der Woche einen Vertrag beim Tabellen-Vorletzten der Eredivisie unterschreiben. Seit einem Monat befand sich der 24-Jährige im Probetraining.

Unter der Anzeige geht's weiter

Avdijaj wurde einst bei Schalke 04 ausgebildet. In den Juniorenteams der Knappen traf er am Fließband, bei den Profis schaffte die Skandalnudel aber nie den Durchbruch. In der ersten Jahreshälfte stand Avdijaj beim schottischen Klub Heart of Midlothian unter Vertrag, nun wagt er in den Niederlanden den nächsten Anlauf.