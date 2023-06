Baumgartner kommentiert RB-Gerüchte

Christoph Baumgartner hat angedeutet, dass es in diesem Sommer zur Trennung von der TSG Hoffenheim kommen könnte. Im ‚kicker‘ sagt der Offensivspieler: „Wenn etwas Interessantes kommt, werde ich es mir zumindest anhören.“ Baumgartner betont: „Es ist aber auch nicht so, dass ich unbedingt aus Hoffenheim wegmüsste. Ich hätte jedenfalls nicht das Gefühl, dass meine Entwicklung stagnieren würde, wenn ich noch ein Jahr bliebe.“

Mit RB Leipzig soll sich der österreichische Nationalspieler über einen Transfer einig sein, laut ‚Sky‘ kassiert die TSG 27 Millionen Euro Ablöse plus Boni. Baumgartner sagt: „Wenn ich den Verein wirklich wechseln sollte, dann möchte ich einen Schritt nach vorne machen. Ich weiß, was ich an Hoffenheim habe, und das würde ich auf keinen Fall für einen Verein auf ähnlichem Niveau aufgeben.“ Mit Leipzig würde er kommende Saison in der Champions League spielen. „Es muss ein Schritt zu einem Klub sein, bei dem ich mich weiterentwickeln kann und mich auch neu beweisen muss. Ich möchte nicht zu einer Mannschaft, in der ich wieder von ganz unten beginne – denn ich komme ja auch mit einer gewissen Vita“, so Baumgartner.

