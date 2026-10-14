Der 1. FC Nürnberg müsste für Sechser Felipe Obradovich deutlich tiefer in die Tasche greifen, als zunächst angenommen. Das bestätigte Patricio Baigorrotegui, Präsident von Obradovichs Klub Ferro, gegenüber der argentinischen Zeitung ‚La Nación‘: „Er ist nicht verkauft, wie behauptet wurde. Es gibt ein Angebot, das wir am Ende des Jahres analysieren werden. Wenn wir aufsteigen, wäre es normale, ihn für drei Millionen Dollar (2,7 Millionen Euro, Anm. d. Red.) zu transferieren.“

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Ursprünglich sollte Obradovich für rund eine Million an den Valznerweiher wechseln und dort bis 2031 unterschreiben. Mit seinem Klub befindet sich der 19-Jährige an der Tabellenspitze der argentinischen zweiten Liga, ein Finalspiel um den direkten Aufstieg entscheidet, wo die Reise für Ferro hingeht. Sollte der Klub aufsteigen, könnte Obradovich für den FCN zu teuer werden.