Eichhorn-Transfer: Bayern legt sich fest
Einem Bericht zufolge verabschiedete sich mit Borussia Dortmund ein erster Interessent aus dem Rennen um Kennet Eichhorn. Der FC Bayern zieht nun nach.
Kennet Eichhorn ist eine heiße Aktie auf dem Sommer-Transfermarkt. Die Ausstiegsklausel, die für Bundesliga-Topklubs bei nur rund neun Millionen Euro und für ausländische Bewerber bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegt, macht den 16-Jährigen für zahlreiche Spitzenvereine attraktiv.
Nach und nach ziehen sich die Interessenten nun jedoch aus dem Poker zurück. Am heutigen Dienstagmittag hieß es, Borussia Dortmund sehe vorerst von einer Verpflichtung ab. Grund dafür ist die exorbitante Handgeldforderung der Eichhorn-Seite.
Sportliche Zweifel
Diese beträgt zehn Millionen Euro und veranlasst nun offenbar auch den FC Bayern dazu, aus dem Rennen auszusteigen. Nach Informationen von ‚Sport1‘ entsprechen die finanziellen Rahmenbedingungen nicht den Vorstellungen der FCB-Verantwortlichen.
Die Zweifel des Rekordmeisters greifen allerdings noch tiefer. Neben dem finanziellen Aspekt zweifeln die Münchner auch an den sportlichen Qualitäten des defensiven Mittelfeldspielers von Hertha BSC. Sollten beide Vereine ihre Bemühungen tatsächlich endgültig einstellen, führen konkrete Spuren nach aktuellem Stand nur noch zum FC Liverpool und zu Bayer Leverkusen.
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