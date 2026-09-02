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Bundesliga

Leweling-Transfer „praktisch schon in trockenen Tüchern“

von Fabian Ley
1 min.
Jamie Leweling im VfB-Trikot @Maxppp

Jamie Leweling (25) stand kurz vor einem Wechsel zur AS Rom. Tony D‘Amico, Sportdirektor der Italiener, verriet auf der heutigen Pressekonferenz: „In den letzten Tagen hatten wir zwei, drei passende Spieler im Blick, von denen wir dachten, sie könnten die Mannschaft verstärken. Leider konnten wir die Verträge nicht abschließen. Der letzte war Leweling. Der Transfer war praktisch schon in trockenen Tüchern, sowohl mit dem Verein als auch mit dem Spieler, der es sich dann aber anders überlegte.“

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Die Roma ließ im Werben um den deutschen Nationalspieler nicht locker und verbesserte das Angebot am Deadline Day auf 30 Millionen Euro fixe Ablöse und fünf Millionen Boni. Über Lewelings Haltung zu einem Wechsel in die italienische Hauptstadt gab es unterschiedliche Meldungen, letztlich sagte der Flügelflitzer den Giallorossi aber ab und entschied sich für den Verbleib beim VfB Stuttgart.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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