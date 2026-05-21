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2. Bundesliga

Yilmaz-Ersatz: Nürnberg wildert bei der Konkurrenz

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Alexander Nollenberger im Trikot des 1. FC Magdeburg @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg ist offenbar auf der Suche nach einem Ersatz für Leihabgang Berkay Yilmaz (21/SC Freiburg) beim 1. FC Magdeburg fündig geworden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Franken Alexander Nollengerber im Visier. In den vergangenen Monaten haben FCN-Scouts den 28-Jährigen laut dem Boulevardblatt mehrfach beobachtet.

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In Magdeburg wurde Nollenberger in der abgelaufenen Saison auf verschiedenen Positionen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eingesetzt, meist jedoch als Linksverteidiger. Club-Trainer Miroslav Klose kennt den ehemaligen Stürmer noch aus seiner Zeit als Jugendtrainer beim FC Bayern, Nollenberger spielte damals in der Reserve des Rekordmeisters. Der Rechtsfuß steht beim 1. FCM noch bis 2027 unter Vertrag. Unklar ist, ob der Ostklub Nollenberger an einen direkten Konkurrenten abgeben würde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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