DFB verliert Hoffnungsträger an Italien

Der DFB muss einen weiteren schweren Schlag hinnehmen und in Zukunft auf das Abwehrtalent Matteo Palma verzichten. Wie der italienische Verband vermeldet, wurde der gebürtige Berliner von Nationaltrainer Roberto Mancini für die bevorstehenden Nations League-Partien der Squadra Azzurra gegen Frankreich (12. November) und Belgien (15. November) für Gianluca Mancini (30/AS Rom) nachnominiert.

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Palma spielte bis zur U15-Nationalmannschaft für Italien, seit der U16 anschließend für Deutschland und gilt als kommender Top-Innenverteidiger. Borussia Dortmund war dem Vernehmen nach im Sommer bereit gewesen, satte 30 Millionen Euro Ablöse für den Youngster von Udinese Calcio auf den Tisch zu legen. Neben Palma buhlen beide Verbände auch um die Gunst von Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge), der die Entscheidung noch hinauszögert.