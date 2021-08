Tottenham: Kane fehlt auch heute

Weiter keine Spur von Harry Kane (28). Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Torjäger auch am heutigen Dienstag nicht beim Mannschaftstraining von Tottenham Hotspur erschienen. Erst zum Ende der Woche, so der Transfermarkt-Experte weiter, will Kane einsteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angeblich wurde dem englischen Vize-Europameister die Freigabe in diesem Sommer von Klubboss Daniel Levy versprochen. Der Spurs-Boss will davon aber scheinbar nichts mehr wissen und verweigert einen Wechsel. Kane wird vor allem die Ligakonkurrenten Manchester City und FC Chelsea umworben.