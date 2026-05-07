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Bundesliga

Bericht: Goretzka-Deal kurz vor dem Abschluss

Leon Goretzka kommt im Sommer ablösefrei auf den Markt. Offenbar hat der 31-Jährige seinen neuen Arbeitgeber gefunden.

von Lukas Weinstock - Quelle: ESPN
1 min.
Leon Goretzka jubelt mit dem Kakadu des FC Bayern @Maxppp

Der AC Mailand gewinnt aller Voraussicht nach das Rennen um Leon Goretzka. Laut ‚ESPN‘ stehen die Rossoneri kurz davor, die Verpflichtung des 31-Jährigen unter Dach und Fach zu bringen.

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Goretzkas auslaufender Vertrag beim FC Bayern wird nicht verlängert, weshalb Milan keine Ablöse für den Mittelfeldakteur aufbringen muss. In der Modemetropole winkt dem deutschen Nationalspieler dem Vernehmen nach ein Dreijahresvertrag mit einem jährlichen Salär von fünf Millionen Euro.

Wäre der Wechsel zum AC Mailand für Goretzka die richtige Wahl?
- Ende in 2 Tagen
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Sollte der Transfer finalisiert werden, setzt sich Milan im Werben um Goretzka gegen zahlreiche Konkurrenten durch. Auch Inter Mailand, Juventus Turin, die SSC Neapel, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Fenerbahce wurden mit dem gebürtigen Bochumer in Verbindung gebracht – gehen aber womöglich leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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