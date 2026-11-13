Im Winter: Moore vor überraschendem Köln-Abflug?

Als großer Hoffnungsträger kam Mikey Moore im Sommer zum 1. FC Köln. Der 19-Jährige, der zu Saisonbeginn bei Tottenham Hotspur auf sich aufmerksam gemacht hatte, sollte der Kölner Offensive Kreativität verleihen. Bislang ist ihm das noch nicht gelungen.

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In wettbewerbsübergreifend neun Spielen verzeichnete Moore nur eine Torvorlage. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler musste zuletzt sogar immer wieder Mal auf der Bank Platz nehmen. Das ist für Tottenham offenbar Grund genug, über einen drastischen Schritt nachzudenken.

Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge erwägen die Spurs einen Abbruch der Leihe, sofern Moores Situation in den kommenden Wochen unverändert bleibt. Überraschend: Laut dem Bericht zeigt sich auch der FC dazu bereit, das Gastspiel vorzeitig zu beenden.

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Fraglich bleibt, wie die Spurs bei einem Leih-Abbruch weiter verfahren würden. Da Moore bereits vor seiner Köln-Leihe in Pflichtspielen für Tottenham aktiv war, kann er in dieser Saison nicht mehr für eine dritte Mannschaft auflaufen. Eine zweite Leihe ab Januar ist demnach ausgeschlossen. Womöglich setzen die Londoner darauf, dass sich der Youngster in heimischen Gefilden besser entwickeln kann als im Rheinland.