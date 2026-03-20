DFB: Diese Traumelf spielt U21

Auf die deutsche U21-Nationalmannschaft warten zwei schwere Aufgaben. Am 27. März tritt das Team von Trainer Antonio Di Salvo gegen Nordirland an, vier Tage später heißt der Gegner Griechenland, gegen das man das Hinspiel mit 2:3 verlor. Nun soll die Revanche gelingen. Insbesondere die mögliche Startformation macht Hoffnung, dass dies gelingt.

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Die Torwart-Position ist wie für Deutschland üblich stark besetzt. Mio Backhaus, Stammtorhüter bei Werder Bremen, muss wohl Dennis Seimen vom SC Paderborn den Vortritt lassen. Dieser könnte nach Ablauf seiner Leihe im Sommer die Nummer eins beim VfB Stuttgart werden.

Die voraussichtliche Viererkette besteht fast ausschließlich aus Bundesliga-Stammspielern. Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt, Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart und Karim Coulibaly von Werder spielen in ihrem jungen Alter auch auf Klubebene eine große Rolle. Einzig Linksverteidiger Tom Rothe (Union Berlin), der verletzungsbedingt zuletzt elf Spiele verpasst hatte, kann das noch nicht vollständig von sich behaupten.

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Bundesliga-Power

Im Mittelfeld verfügt die deutsche Juniorenauswahl über mehrere Unterschiedsspieler. An erster Stelle sind Tom Bischof (FC Bayern) und Said El Mala (1. FC Köln) zu nennen, doch auch Brajan Gruda spielt nach seiner Bundesliga-Rückkehr im Winter bei RB Leipzig eine wichtige Rolle.

Ergänzt wird die Startformation aller Voraussicht nach von Noel Aseko (Hannover 96) und Mert Kömür (FC Augsburg), die in ihren jeweiligen Vereinen zu den Topspielern gehören. Im Sturm verfügt die U21 mit Nicoló Tresoldi über einen Champions League-erfahrenen Torjäger, der auch in der heimischen Liga für den FC Brügge regelmäßig trifft (zwölf Tore in 29 Spielen).

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So könnte die U21 spielen