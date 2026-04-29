„Spektakel, Magie & Fußball der Halbgötter“: Die Stimmen zum Wahnsinn in Paris

Frankreich

L’Équipe

„Nach einer zehnminütigen Abtastphase lieferten sich PSG und Bayern München einen Schlagabtausch, der sich zu einem mitreißenden Kampf von erstaunlicher Intensität und technischer Klasse entwickelte.“

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Le Monde

„Paris geht als Sieger aus einem epischen Halbfinal-Hinspiel im Prinzenpark hervor. Der erste Akt des Spitzenspiels zwischen Luis Enriques Mannschaft, dem amtierenden Champions League-Sieger, und den Bayern, einem der besten Teams Europas, erfüllte am Dienstag alle Erwartungen mit neun Toren.“

Le Parisien

„Nach einem legendären Halbfinale darf Paris weiterhin von Großem träumen. Am Dienstagabend bot das Hinspiel im Parc des Princes ein spektakuläres und atemberaubendes Spiel.“

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Oest France

„Ein unglaublicher Moment zwischen den beiden besten europäischen Mannschaften der Saison. Ein großartiges Spiel und eine unglaubliche technische Qualität. Beide Vereine zeigten sich von ihrer besten Seite.“

England

The Guardian

„Gab es jemals ein Fußballspiel wie dieses? In Paris fielen neun Tore, so viele wie nie zuvor in einem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel. Am bemerkenswertesten war die Art des Spektakels selbst, das sich wie Fußball der Halbgötter anfühlte – eine verblüffende Kombination aus unerbittlicher Feinheit und unersättlichem Offensivdrang.“

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The Sun

„PSG gewinnt das Spiel des Jahrhunderts. DAS hätte das Finale sein sollen – Gott sei Dank ist es das nicht und wir dürfen nächste Woche alles noch einmal machen.“

BBC

„Von Zeit zu Zeit gibt es ein Spiel, das uns allen wieder vor Augen führt, warum Fußball als das schöne Spiel bezeichnet wird.“

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Telegraph

„Ein Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften mit unwiderstehlichen Ansammlungen an Talent. Neun Tore wurden erzielt, und weiteres Gewicht wurde dem Argument verliehen, dass dies ein großartiges Finale gewesen wäre.“

Spanien

Marca

„PSG gewinnt ein legendäres Spiel. Das reinste Chaos in Paris. Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündigt und hielt, was es versprach. Über dieses Spiel wird man noch JAHRELANG sprechen. Es ist schwer vorstellbar, dass aus diesem Duell nicht der Titelgewinn hervorgeht.“

As

„Ein Spiel für die Geschichtsbücher, ein epischer Kampf und eine Offensivshow der beiden besten Mannschaften Europas machten das Duell PSG gegen Bayern zu einem unvergesslichen Spektakel, das noch jahrzehntelang als eines der spannendsten Halbfinalspiele der Champions League in Erinnerung bleiben wird. Alle Stars glänzten in der Pariser Nacht.“

Italien

Tuttosport

„Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird: ein Halbfinale mit neun Toren und unzähligen weiteren großartigen Spielzügen. PSG besiegte Bayern München mit 5:4 und sorgte damit für ein völlig offenes Rückspiel.“

La Gazzetta dello Sport

„PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn. Magische Momente, Pfostentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres.“

Corierre dello Sport

„Eines der spektakulärsten Champions-League-Spiele der Geschichte.“

Deutschland

Spiegel

„Das war ein Spiel für die Geschichtsbücher.“

Bild

„Vielen Dank für diese 90 Minuten pure Fußballkunst.“

kicker

„Nach einer historischen ersten Hälfte bewiesen die Münchner nach der Pause Comeback-Qualitäten.“

Österreich

Kronenzeitung

„PSG und Bayern liefern sich epische CL-Nacht. Attraktiver kann Fußball nicht sein.“

Schweiz

Blick

„Fußball-Herz, was willst du mehr? Das Spiel ist der nackte, pure Wahnsinn. Wohl eines der besten aller Zeiten.“