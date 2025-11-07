El Mala: Spur zu Bayern wird heißer

Christoph Freund macht keinen Hehl daraus, dass er Said El Mala für einen spannenden Spieler hält. Der Sportdirektor des FC Bayern sagt bei ‚Sky‘: „Er macht sich wirklich gut, hat ein hohes Tempo und entwickelt sich prächtig.“ Der Bezahlsender unterstreicht sogar: Bayern habe großes Interesse an einem Transfer von El Mala im kommenden Sommer.

Der 19-jährige Linksaußen ist einer der Shootingstars der laufenden Bundesliga-Saison. Obwohl er für den 1. FC Köln meist auf der Bank startet, sammelte El Mala schon sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Vorlagen) in der Bundesliga.

Das honorierte nun auch Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der erstmaligen Berufung in die A-Nationalelf. Freund meint: „Ich glaube, er kann der deutschen Nationalmannschaft schon jetzt etwas geben. Julian wird sich das gut überlegt haben.“

60 Millionen für El Mala?

Für den FC, so viel scheint klar, wird El Mala spätestens im Sommer kaum mehr zu halten sein. Denn neben den Bayern sind auch Borussia Dortmund und einige englische Klubs längst an El Mala dran. Vor der Saison scheiterte Brighton & Hove Albion mit einem Angebot über rund 15 Millionen Euro. Mittlerweile stehen angesichts des bis 2030 laufenden Vertrags des Toptalents rund 60 Millionen im Raum. Tendenz steigend.