Brasilien-Interesse an Guardiola

Beim brasilianischen Fußballverband hegt man den Traum von Pep Guardiola. ‚Goal.com‘ bestätigt einen vorangegangenen Bericht der ‚Marca‘, fügt aber an, dass die Brasilianer noch keinen konkreten Vorstoß beim Trainer von Manchester City gewagt hätten.

Bei der Seleção steht der 60-jährige Tite an der Seitenlinie. Der Vertrag endet im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Katar. Guardiolas Zusammenarbeit mit City wiederum ist ein halbes Jahr länger datiert. Welcher Aufgabe er sich danach widmen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.