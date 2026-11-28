Bei Juventus Turin ist Nick Woltemade inzwischen endlich angekommen. Nach 15 Spielen steht der 24-Jährige jetzt bei fünf Toren und drei Vorlagen und harmoniert immer besser mit der Offensive der Bianconeri. Die Alte Dame will sich zeitnah mit den Magpies treffen, um die Leihe in einen dauerhaften Transfer umzuwandeln.

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Eine hohe Ablösesumme kann Juve allerdings nicht zahlen, entsprechend müssen andere Lösungen her. Und ‚Teamtalk‘ zufolge könnte eine solche Lösung ein Spielertausch sein. Das Portal berichtet, dass Newcastle heiß auf das Juve-Trio Teun Koopmeiners (28), Edon Zhegrova (27) und Francisco Conceição (23) ist. So könnte die Ablöse gedrückt werden.

Zustandekommen könnte der Deal auch deshalb, weil die Beziehung zwischen den beiden Klubs außergewöhnlich gut sei. Noch sei mit einem zeitnahen Transfer nicht zu rechnen, doch die Spur wird immer heißer. Erkaltet ist aktuell dagegen der Weg zum FC Bayern. Woltemade ist im Moment nicht mehr auf der Liste des FCB.