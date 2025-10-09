35 Millionen: El Mala im Rampenlicht

Said El Mala hat sich in den Fokus europäischer Schwergewichte gespielt. Einem Bericht von ‚Absolut Fußball‘ zufolge bekunden zahlreiche Topklubs aus der Premier League Interesse am 19-jährigen Linksaußen des 1. FC Köln. Insbesondere der FC Chelsea hat dem Bericht zufolge die Fühler ausgestreckt.

Neben den Klubs von der Insel besitzt El Mala mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund auch Verehrer auf nationaler Ebene. Der FC schließt einen Abgang seines Juwels im Winter zum jetzigen Zeitpunkt aus, im Sommer braucht es dem Vernehmen nach mindestens 35 Millionen Euro, um die Kölner zu einem Verkauf zu bewegen.