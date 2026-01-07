Was läuft zwischen El Ouahdi und dem VfB?

Im vergangenen Sommer buhlte der VfL Wolfsburg intensiv um Zakaria El Ouahdi. Ein Transfer des Rechtsverteidigers vom KRC Genk zu den Niedersachsen konnte aber nicht finalisiert werden. Jetzt könnte es den Marokkaner mit etwas Verzögerung doch noch in die Bundesliga verschlagen.

Zu den Interessenten am 24-Jährigen zählt auch der VfB Stuttgart, berichtet ‚Het Laatste Nieuws‘. In England steht der gebürtige Antwerpener, der im Juni 2025 sein Debüt für die marokkanische Nationalmannschaft gab, ebenfalls hoch im Kurs. Crystal Palace und der FC Everton sollen die Fühler nach El Ouahdi ausgestreckt haben.

Kaderlücke antizipiert?

Für Stuttgart könnte die Verpflichtung im Januar ein Vorgriff auf den Sommer sein. Derzeit ist der VfB auf der rechten Schiene gut besetzt. Der Vertrag von Pascal Stenzel (29) läuft jedoch aus, Leonidas Stergiou (23) ist ein Leihkandidat und spielt nur noch eine untergeordnete Rolle in den kurz- bis mittelfristigen Planungen. Bleiben nach aktuellem Stand noch Lorenz Assignon (25) und Josha Vagnoman (25), der aber auch immer mal wieder auf der gegenüberliegenden Seite benötigt wird.

In Genk steht El Ouahdi noch bis 2028 unter Vertrag. Um ihn vorzeitig loszueisen, wäre eine dementsprechend hohe Ablöse notwendig. Im Sommer erwirtschafteten die VfB-Bosse einen satten Transferüberschuss. Die Kassen dürften deshalb noch ausreichend gefüllt sein, sollte man Genk zu einem Verkauf bewegen wollen.