Salihamidzic über die Bayern-Talente

Hasan Salihamidzic hat sich zur Nachwuchsarbeit beim FC Bayern geäußert. Im Gespräch mit Vereinsmedien sagte der Sportvorstand am Montag: „Wir tun alles dafür, dass unsere jungen Spieler am Campus gut ausgebildet werden, in den Mannschaften U17, U19 und U23 gute Leistungen bringen und Erfahrungen sammeln.“

Brazzo weiter: „Der Trainer beobachtet das alles und wir sind natürlich sehr glücklich, dass die Jungs die Einsätze [bei den Profis] bekommen haben, was nicht selbstverständlich ist in dieser hervorragenden Truppe.“ Derzeit arbeitet beispielweise der erst 17-jährige Jamal Musiala am Durchbruch bei den Profis.