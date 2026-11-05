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Premier League

Fehlstart: Erste Kritik an Jaissle

von Lukas Weinstock - Quelle: Daily Mail
Matthias Jaissle hat noch viel Arbeit vor sich @Maxppp

Matthias Jaissle konnte seine Spielidee offenbar noch nicht vollständig bei Newcastle United implementieren. Die ‚Daily Mail‘ berichtet unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der Mannschaft, dass die Spieler verwirrt darüber sind, was Jaissle taktisch von ihnen auf dem Platz sehen will.

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Seit Jaissles Übernahme vor der Saison kommen die Magpies noch nicht richtig in Fahrt. In der Premier League belegt der Klub mit elf Punkten nach neun Spielen lediglich Rang 13. Die Mannschaft sei jedoch gewillt, Jaissle weiter zu unterstützen und bessere Leistungen zu zeigen.

veröffentlicht am
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