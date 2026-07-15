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Werder-Transfer: „Bin ein Fußball-Künstler“

von Tristan Bernert - Quelle: Bild
1 min.
Chuki gegen Atlético Madrid @Maxppp

Chuki (22), Neuzugang des SV Werder Bremen, präsentiert sich kurz nach Vorbereitungsstart selbstbewusst. „Ich trainiere gern hart, arbeite an meiner Physis. Aber natürlich bin ich ein Artist, ein Fußball-Künstler. Was das bedeutet, wird man sehen, wenn ich auf dem Platz stehe“, erklärt der spanische Spielmacher, der ablösefrei von Real Valladolid gekommen ist, der ‚Bild‘.

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Auch bei seinen Vorbildern greift Chuki ins oberste Regal. Niemand geringeres als Lionel Messi ist seine Inspiration: „Er ist mein absolutes Idol. Es ist so unglaublich, was er ausstrahlt. Ihn braucht man in der Welt. An Cristiano Ronaldo orientierte ich mich wegen seiner mentalen Stärke. Er ist ein harter Arbeiter mit großem Selbstvertrauen. Das ist für mich erstrebenswert.“

veröffentlicht am
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