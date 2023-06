Übernimmt Vieira in Leeds?

Patrick Vieira könnte den nächsten Job im englischen Profifußball übernehmen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler ein Kandidat beim Premier League-Absteiger Leeds United. Bei den Whites könnte er die Nachfolge von Trainer-Veteran Sam Allardyce antreten.

Mit Jesse Marsch, Michael Skubala, Javi Gracia und eben Allardyce hat Leeds in der abgelaufenen Saison vier Trainer verschlissen. In der kommenden Spielzeit soll endlich Kontinuität einkehren – vielleicht ja mit Vieira. Letztmals stand der 46-Jährige bei Crystal Palace an der Seitenlinie. Dort holte er in 74 Partien durchschnittlich 1,22 Punkte.

