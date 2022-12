HSV: Boldt-Verlängerung fast fix

Die Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Jonas Boldt befindet sich beim Hamburger SV kurz vor dem Abschluss. „Wir sind auf der Zielgeraden, was die angestrebte Vertragsverlängerung mit unserem Vorstand Jonas Boldt betrifft“, wird Aufsichtsratschef Marcell Jansen auf der Homepage des HSV zitiert, „die sportliche Entwicklung des HSV im Jahr 2022 ist positiv. Und wir alle sind gefordert, die positive Spannung und Gier auch in den kommenden fünf Monaten zu halten und zu fördern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Boldts Vertrag am Volkspark läuft nach der Saison aus. Ebenso wie der von Cheftrainer Tim Walter. „Auch hier gilt das, was ich eben gesagt habe. Wir haben Vertrauen“, betont Jansen weiter, „die Trainerverträge liegen im Verantwortungsbereich unseres Vorstandes, mit dem wir uns dazu eng abgestimmt haben.“ Nach der Verlängerung mit Boldt als Sportvorstand ist also auch zeitnah mit dem Vollzug bei Walter zu rechnen.

Lese-Tipp

So steht es im Poker um HSV-Talent Leal Costa