BVB-Flop Reinier kann es doch

Offensivmann Reinier hat im Zuge seiner Leihe von Real Madrid zum FC Girona seinen ersten Treffer erzielt. Beim 2:1 gegen Real Valladolid am gestrigen Freitagabend präsentierte sich der 20-jährige Brasilianer auf seiner Linksaußen-Position zudem als absoluter Aktivposten. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde er schließlich ausgepumpt vom Platz genommen.

Reinier ist bis zum Saisonende an Girona verliehen. Eine Kaufoption konnten sich die Katalanen dem Vernehmen nach nicht sichern. Bei Real hofft man weiterhin auf den ganz großen Durchbruch des talentierten Rechtsfußes, der in seinen zwei Jahren bei Borussia Dortmund zuvor kein Bein an den Boden bekommen hatte.