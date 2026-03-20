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2. Bundesliga

Herthas Dudziak nach Düsseldorf?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Jeremy Dudziak verarbeitet den Ball @Maxppp

Wechselt Jeremy Dudziak im Sommer innerhalb der 2. Bundesliga? Nach Informationen der ‚Bild‘ bekundet Fortuna Düsseldorf Interesse am 30-jährigen Allrounder von Hertha BSC. Bereits im Winter hätten die Rheinländer den Linksfuß laut dem Boulevardblatt gerne ablösefrei an Bord geholt.

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Stattdessen statteten die Berliner Dudziak Anfang Februar aus Verletzungsgründen mit einem neuen Profivertrag zu verbesserten Bezügen aus. Dieser endet allerdings zum Saisonende, sodass der gebürtige Hamburger erneut zum Nulltarif zu haben ist. In der Zweitliga-Rückrunde kommt Dudziak bislang auf sieben Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen). Am Sonntag (13:30 Uhr) treffen Düsseldorf und Hertha im direkten Duell aufeinander.

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