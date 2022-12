Gordon, Iwobi & Pickford: Lampard spricht über neue Verträge

Frank Lampard zeigt sich sehr zuversichtlich, schon bald die Vertragsverlängerungen von drei Leistungsträgern einzutüten. ‚Sky Sports‘ zitiert den Trainer des FC Everton wie folgt zur Situation von Anthony Gordon (21/Vertrag bis 2025), Alex Iwobi (26/Vertrag bis 2024) und Stammkeeper Jordan Pickford (28/Vertrag bis 2024): „Wir sind nah dran an ihnen. Wir sind in einer Situation, in der wir wollen, dass die Spieler bleiben, und sie wollen auch hier bleiben.“

Dies ist dem Coach zufolge aber keine neue Situation, sondern schon länger der Fall. „Das war schon immer so, also sind wir sehr nah dran“, erklärt der ehemalige Profi. Zusätzlich würde Lampard im Winter gerne neue Spieler bei den Toffees begrüßen: „Wir wollen den Kader im Januar verstärken und mehr Optionen im Sturmbereich haben. Wenn die richtigen Spieler verfügbar sind, müssen wir versuchen, uns zu verbessern.“

