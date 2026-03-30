Bayern verkündet Guerreiro-Abschied

Der FC Bayern und Raphaël Guerreiro (32) gehen im Sommer nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der deutsche Rekordmeister kommuniziert offiziell, dass der auslaufende Kontrakt des Allrounders nicht ausgedehnt wird. Entsprechend muss sich Guerreiro auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber machen.

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Sportvorstand Max Eberl sagt: „Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine. Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen.“

Wohin es den Portugiesen (65 Länderspiele) im Anschluss an die Saison verschlägt, ist noch offen. An Interessenten mangelt es dem Linksfuß aber nicht, Klubs aus der Bundesliga, der Ligue 1 und der Serie A haben bereits die Fühler ausgestreckt.