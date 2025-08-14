Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Union: Diomandé als Lösung für das Abwehrpuzzle?

Die Kaderplanung bei Union Berlin ist längst noch nicht abgeschlossen. Gut möglich, dass in der Abwehr noch eine hohe Fluktuation stattfindet.

von Dominik Schneider - Quelle: kicker | Africafoot
1 min.
Sinaly Diomandé (l.) im Duell um den Ball mit Emmanuel Emegha (r.) @Maxppp

Die Saisonvorbereitung bei Union Berlin verläuft schleppend. In den Testspielen gegen Espanyol Barcelona (0:1) und Olympiakos Piräus (0:1) erzielte man keinen Treffer. Obwohl offenkundig vor allem vorne der Schuh drückt, müssen sich die Köpenicker auch auf Abgänge in der Defensive vorbereiten. Mit Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (27) wecken zwei Stammkräfte Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um dem entgegenzuwirken, haben die Verantwortlichen des Hauptstadtklubs ein Auge auf Sinaly Diomandé von AJ Auxerre geworfen. Der ‚kicker‘ bestätigt einen entsprechenden Bericht des Portals ‚Africafoot‘. Die Ablöse für den ivorischen Innenverteidiger würde im Bereich von 4,5 Millionen Euro liegen. Eine Summe, die bei einem Verkauf von Leite oder Doekhi gut gegenfinanziert wäre.

Problematisch könnte es für Union werden, wenn der FC Everton konkret in den Poker um Diomandé einsteigt. Die Toffees sollen ebenfalls Interesse am elffachen Nationalspieler angemeldet haben und hätten wirtschaftlich deutlich mehr anzubieten als die Berliner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Union Berlin
Auxerre
Sinaly Diomandé

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Auxerre Logo AJ Auxerre
Sinaly Diomandé Sinaly Diomandé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert