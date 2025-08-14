Union: Diomandé als Lösung für das Abwehrpuzzle?

Die Saisonvorbereitung bei Union Berlin verläuft schleppend. In den Testspielen gegen Espanyol Barcelona (0:1) und Olympiakos Piräus (0:1) erzielte man keinen Treffer. Obwohl offenkundig vor allem vorne der Schuh drückt, müssen sich die Köpenicker auch auf Abgänge in der Defensive vorbereiten. Mit Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (27) wecken zwei Stammkräfte Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um dem entgegenzuwirken, haben die Verantwortlichen des Hauptstadtklubs ein Auge auf Sinaly Diomandé von AJ Auxerre geworfen. Der ‚kicker‘ bestätigt einen entsprechenden Bericht des Portals ‚Africafoot‘. Die Ablöse für den ivorischen Innenverteidiger würde im Bereich von 4,5 Millionen Euro liegen. Eine Summe, die bei einem Verkauf von Leite oder Doekhi gut gegenfinanziert wäre.

Problematisch könnte es für Union werden, wenn der FC Everton konkret in den Poker um Diomandé einsteigt. Die Toffees sollen ebenfalls Interesse am elffachen Nationalspieler angemeldet haben und hätten wirtschaftlich deutlich mehr anzubieten als die Berliner.