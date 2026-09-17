Diese Nachricht schlug auf der Insel gestern hohe Wellen: Der 15-jährige JJ Gabriel hat seinem Ausbildungsklub Manchester United mitgeteilt, dass er ihn verlassen und seine Registrierung mit sofortiger Wirkung aufheben möchte. Auch wenn die Red Devils noch um ihr Supertalent kämpfen, bringen sich zahlreiche europäische Topklubs in Stellung – unter anderem der FC Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Christoph Freund bestätigte heute indirekt das grundsätzliche Interesse: „Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist. Er ist sicher ein außergewöhnliches Talent. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Bayerns Treffen mit Gabriel

Der deutsche Rekordmeister beschäftigt sich offenbar schon seit mehreren Monaten mit Gabriel. Laut der ‚Bild‘ stehen die Münchner bereits seit Februar in engem Kontakt mit dem Youngster und seinem Umfeld. Bastian Wernscheid, Assistent von Sportvorstand Max Eberl, pflege den Kontakt vorrangig, sogar ein Treffen zwischen den Parteien habe stattgefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch könnten Bayerns Chancen auf eine Verpflichtung besser stehen. Zum einen ist Gabriel Engländer und somit Nicht-EU-Ausländer. Erst ab dem 18. Lebensjahr dürfen diese in die EU wechseln und dann ausschließlich für die Profis spielen. Durch seinen irischen Vater und seine Mutter mit zypriotischen Wurzeln könnte Gabriel einen EU-Pass bekommen.

Zum anderen gilt Medienberichten zufolge derzeit Real Madrid als Favorit im Werben um das Offensivjuwel. Auch der FC Barcelona und Paris St. Germain strecken die Fühler nach Gabriel aus. Die Spur zu den Bayern ist laut der ‚Bild‘ dagegen zuletzt „etwas kälter geworden“.