Medien: Schalke fragt bei 58-Millionen-Stürmer an
Schalke 04 ist nach der Bundesliga-Rückkehr auf kreative Transfers angewiesen. Offenbar schaut man auf der Suche auch nach Saudi-Arabien.
Im Februar folgte George Ilenikhena dem Ruf des Geldes und wechselte nach Saudi-Arabien. Nur knapp ein halbes Jahr später hat der nigerianische Angreifer offenbar genug gesehen und will nach Europa zurückkehren.
Zu den Interessenten zählt laut Sacha Tavolieri neben West Ham United und dem FC Genua auch der FC Schalke 04. Alle drei haben dem Vernehmen nach angefragt. Al Ittihad könnte die Tür für eine Leihe mit Kaufoption öffnen, heißt es.
Dass S04 aber tatsächlich um eine permanente Verpflichtung von Ilenikhena mitreden könnte – und sei es nur per Option – ist Stand heute ganz schwer vorstellbar. Für den erst 19-Jährige wurden im Laufe seiner jungen Karriere immerhin schon stolze 58 Millionen Euro an Ablösen gezahlt. Bei seinem Wechsel von der AS Monaco nach Dschidda flossen allein 33 Millionen. Sein Vertrag dort ist noch bis 2029 datiert.
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