Bereits im Verlauf der zurückliegenden Sommer-Transferperiode wurden Jules Koundé und der FC Bayern miteinander in Verbindung gebracht. Verschiedene Quellen berichteten, dass der französische Nationalspieler beim deutschen Rekordmeister auf dem Zettel steht. Ein konkreter Vorstoß blieb aus. Das könnte sich im nächsten Transferfenster ändern.

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Laut der ‚Sport‘ sind die Münchner darüber informiert, dass Koundé im Januar unter Umständen eine Luftveränderung anstrebt. Direkten Kontakt zum Spieler sollen die Verantwortlichen von der Säbener Straße aber noch nicht initiiert haben. Bis 2030 steht der 27-Jährige bei den Katalanen unter Vertrag, dennoch könnte es zu einer vorzeitigen Trennung kommen.

Zu wenig Spielzeit für Koundé

Derzeit gehört Koundé nicht zum ersten Aufgebot unter Trainer Hansi Flick. Für seinen Arbeitgeber kam der Verteidiger in der laufenden Saison nur auf 261 Spielminuten, verteilt auf fünf Einsätze. Zu wenig für den ambitionierten Rechtsfuß.

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Zuletzt war die Rede von einem 50-Millionen-Euro-Preisschild. Sollte sich die sportliche Situation von Koundé bis zum Winter nicht bessern, wäre der 57-fache Nationalspieler vielleicht auch günstiger zu haben.

Zuerst muss Bayern verkaufen

Zunächst müssten die Bayern aber Einnahmen generieren. Aktuell sind Min-jae Kim (29), Hiroki Ito (27) oder Sacha Boey (26) Kandidaten, um Geld in die Kassen zu spülen. Dann müssten Sportvorstand Max Eberl und Co. wohl auch auf dem Transfermarkt tätig werden, um den Kader quantitativ auf dem derzeitigen Level zu halten.

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Für Kim interessierten sich zuletzt bereits Tottenham Hotspur, Aston Villa und der AC Mailand. Ein verlockendes Angebot lag bei den Bayern aber bislang nicht auf dem Tisch. Sollten sich die Wege von Koundé und Barça wirklich im Januar trennen, dürfte das auch andere Vereine auf den Plan rufen. Gerüchte um Interesse vom FC Arsenal und Paris St. Germain gab es ebenfalls in den vergangenen Monaten.