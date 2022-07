Saints holen Mara

Sékou Mara geht ab sofort in der Premier League auf Torejagd. Der Youngster von Girondins Bordeaux wechselt zum FC Southampton. Dem Vernehmen nach überweisen die Saints 13 Millionen Euro Ablöse für den 19-jährigen Mittelstürmer. In Southampton unterzeichnet Mara einen Vierjahresvertrag.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Mara sieben Treffer in 34 Spielen für Bordeaux, konnte damit aber nicht den Abstieg des Traditionsklubs verhindern. Der Verkauf des Eigengewächs spült zumindest etwas Geld in die leeren Kassen des Hafenstadt-Klubs.

Welcome, @S_Mvrv 🤝#SaintsFC is delighted to confirm the signing of Sékou Mara from @girondins, subject to international clearance: