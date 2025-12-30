„Respektlos“: Hecking schießt gegen Bochum

Dieter Hecking nimmt kein Blatt vor den Mund. Wie der 61-Jährige im Interview mit dem ‚RND‘ verrät, hat ihn die Art und Weise seiner Entlassung als Trainer vom VfL Bochum gestört: „Ich habe viel reflektiert, doch so richtig habe ich bis heute nicht verstanden, was letztendlich ausschlaggebend war. Ich empfand die Entlassung vor allem als unnötig“, echauffiert sich Hecking, der auch das Wort „respektlos“ fallen lässt.

„Ich hätte gedacht, dass man mehr auf Kontinuität setzt. Wir hatten einen großen personellen Umbruch im Sommer, haben viele junge Spieler integriert, die mittlerweile Leistungsträger sind“, führt Hecking aus. Der erfahrene Übungsleiter musste Mitte September seinen Hut nehmen und wurde somit nach gerade einmal fünf Spieltagen der laufenden Zweitliga-Saison von seinen Aufgaben entbunden.