30 Millionen: BVB & Bayer baggern an Tresoldi

17 Treffer und fünf Vorlagen für den FC Brügge in der laufenden Saison haben Nicolò Tresoldi (21) auf den Einkaufszettel zahlreicher Vereine befördert. Im Werben um den deutschen U21-Nationalstürmer soll sich der FC Arsenal in der Pole Position wähnen, entschieden ist der Poker aber noch längst nicht.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, sind unter anderem auch Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen an Tresoldi interessiert. Die aufgerufene Ablöse über 25 bis 30 Millionen Euro hat es allerdings in sich und wäre für die Bundesligisten wohl nur bei entsprechenden Verkäufen zu stemmen.

In Dortmund kokettiert Serhou Guirassy (30) mit einem Abschied. Als potenzieller Ersatz wird Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) gehandelt, der wohl eine ähnliche Summe wie Tresoldi kosten würde. Beim Werksklub muss man sich dagegen auf einen potenziellen Abgang von Christian Kofane (19) vorbereiten. ‚Sky‘ zufolge sind die Gunners konkret an dem Kameruner dran, der 60 bis 70 Millionen einbringen soll.

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Richtungsweisende Monate

Zurück zu Tresoldi: Nach einem Jahr in Belgien will der 1,86 Meter große Rechtsfuß den nächsten Karriereschritt gehen. Bei der Suche nach einem passenden Verein hat er auf jeden Fall die Qual der Wahl. Das ist übrigens auch auf Verbandsebene der Fall – dem Vernehmen nach wird Tresoldi von Italien und Argentinien umgarnt.