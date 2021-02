Schalke: Wer folgt jetzt auf Gross und Co.?

Schalke 04 möchte die anstehende Personalrochade mit internen Lösungen durchführen. Auf Christian Gross soll der ‚Bild‘ zufolge Mike Büskens folgen. Der 52-jährige Ex-Profi hatte in der Vergangenheit bereits in mehreren Funktionen bei den Schalkern an der Seitenlinie gestanden.

Die Aufgaben von Jochen Schneider als Sportchef wird laut der Boulevardzeitung Peter Knäbel übernehmen, als interimistischer Sportchef soll Matthias Schober fungieren. Der frühere Keeper ist zurzeit als Nachwuchskoordinator tätig. Auf Teamkoordinator Sascha Riether folgt laut ‚Sky‘ Gerald Asamoah.

Zur Stunde haben die Schalker noch keine Personalentscheidung offiziell verkündet. Das dürfte sich aber im Laufe des Tages ändern.