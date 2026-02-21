Menü Suche
Kommentar
Serie A

Roma: Cristante-Entscheidung gefallen

von Remo Schatz - Quelle: Corriere dello Sport
Bryan Cristante trägt die Roma-Binde @Maxppp

Bryan Cristante wird der AS Rom wohl erhalten bleiben. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, steht der Mannschaftskapitän kurz vor der Vertragsverlängerung bei der Roma. Das neue Arbeitspapier wird den 30-jährigen Italiener bis 2029 vertraglich binden und soll die Option auf eine weitere Spielzeit beinhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cristante steht seit 2018 in der Ewigen Stadt unter Vertrag. Unter Trainer Gian Piero Gasperini ist der Sechser unumstrittener Stammspieler und absolvierte in der laufenden Saison bereits 31 Pflichtspiele. Der aktuelle Vertrag würde 2027 auslaufen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Rom
Bryan Cristante

Weitere Infos

Serie A Serie A
Rom Logo AS Rom
Bryan Cristante Bryan Cristante
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert