Roma: Cristante-Entscheidung gefallen

Bryan Cristante wird der AS Rom wohl erhalten bleiben. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, steht der Mannschaftskapitän kurz vor der Vertragsverlängerung bei der Roma. Das neue Arbeitspapier wird den 30-jährigen Italiener bis 2029 vertraglich binden und soll die Option auf eine weitere Spielzeit beinhalten.

Cristante steht seit 2018 in der Ewigen Stadt unter Vertrag. Unter Trainer Gian Piero Gasperini ist der Sechser unumstrittener Stammspieler und absolvierte in der laufenden Saison bereits 31 Pflichtspiele. Der aktuelle Vertrag würde 2027 auslaufen.