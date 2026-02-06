Klare Wunschlösung: RB diskutiert acht Schlager-Nachfolger

Spätestens im Sommer hat Marcel Schäfer ordentlich zu tun, um die Lücke im zentralen Mittelfeld zu füllen. Vereinsikone Kevin Kampl (35) hat seine Karriere schon in diesem Winter beendet, Amadou Haidara (28) sich zum RC Lens verabschiedet. Und Xaver Schlager (28) wird den Klub im Sommer ablösefrei verlassen. Bleiben für das defensive Mittelfeld eigentlich nur noch Ezechiel Banzuzi (20) und Dauerbrenner Nicolas Seiwald (24).

Selbst wenn Olympique Marseille die Kaufoption bei Arthur Vermeeren (20) nicht ziehen und der Belgier wieder nach Sachsen zurückkehren sollte, würde Bedarf herrschen. FT wirft einen Blick auf die möglichen Kandidaten für die Sechs.

Rocco Reitz (23/Borussia Mönchengladbach)

Der Topkandidat ist im Moment Reitz. Der 23-Jährige kann Borussia Mönchengladbach im Sommer per Ausstiegsklausel für 28 Millionen Euro verlassen und würde genau in das Anforderungsprofil von RB passen. Neben den Leipzigern sind auch Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Brighton & Hove Albion an Reitz interessiert.

Arne Engels (22/Celtic Glasgow)

In einem ähnlichen Preissegment befindet sich Engels. Der ehemalige Augsburger wäre in diesem Winter um ein Haar in die Premier League gewechselt, wo Nottingham Forest bereits ein Angebot in Höhe von 29 Millionen Euro unterbreitet hatte. Celtic lehnte jedoch ab, im Sommer dürfte der Belgier aber nicht zu halten sein. Er kann nicht nur im Zentrum spielen, sondern auch auf der rechten Schiene.

Ardon Jashari (23/AC Mailand)

Erst im vergangenen Sommer hatte der AC Mailand 36 Millionen Euro für Jashari hingelegt, der in Italien aber nicht so richtig glücklich wird. ‚Sky‘ nennt den 23-Jährigen als Alternative zu Engels und Reitz. Auch Jashari dürfte alles andere als günstig werden. Der Schweizer hat etwas mehr Offensivdrang als die erstgenannten Kandidaten.

Grischa Prömel (31/TSG Hoffenheim)

Die günstigste Alternative zu Schlager wäre Prömel, der ablösefrei ist. Der gebürtige Stuttgarter würde mit reichlich Bundesliga-Erfahrung nach Sachsen wechseln und steht voraussichtlich vor dem letzten großen Vertrag seiner Karriere. Das Problem für RB: Die halbe Bundesliga hätte Prömel gerne im Kader. Hoffenheim will verlängern, der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart die Leipziger und die TSG ausstechen.

Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC)

Ein ähnliches Problem besteht bei Eichhorn. Das derzeit wohl größte deutsche Talent im Mittelfeldzentrum wird von allen Topklubs gejagt, Borussia Dortmund, der FC Bayern, Paris St. Germain und Manchester United sind nur einige der Interessenten. Ob Eichhorn eine Sofortverstärkung wäre? Dem Vernehmen nach hat der Youngster in seinem Vertrag beim Zweitligisten eine Ausstiegsklausel, die zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegt. In den kommenden Monaten fehlt Eichhorn der Alten Dame verletzt.

Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht)

Großes Talent wird auch De Cat nachgesagt. Ähnlich wie Eichhorn präsentiert sich der Rechtsfuß bereits erstaunlich reif für sein Alter und beweist das Woche für Woche auf Top-Niveau. Auch Dortmund und den Bayern ist die fußballerische Klasse des belgischen U19-Nationalspielers nicht entgangen.

Caspar Jander (22/FC Southampton)

Etwas unter dem Radar spielt Jander seit seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg nach Southampton in der Championship eine herausragende Rolle. Wie schon zuvor beim Club zieht Jander bei den Saints die Fäden und hat sich sofort in der Stammelf etabliert. Leipzig flirtet deshalb mit dem 22-Jährigen. Auch bei ihm müsste das Portemonnaie aber weit aufgehen. Southampton hatte Ende August zwölf Millionen Euro nach Mittelfranken überwiesen, Jander besitzt einen bis 2028 datierten Vertrag.

Azzedine Ounahi (25/FC Girona)

Als achter und letzter Kandidat ist Ounahi im Gespräch. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ hatte RB schon im Winter Kontakt zum Marokkaner aufgenommen, der sich aber für einen Verbleib in Girona entschied. Im Sommer könnte ein Wechsel dann aber wieder Thema werden. Ounahi wird aktuell beim spanischen Erstligisten mit einer Wadenverletzung schmerzlich vermisst, in den ersten zehn Spielen der La Liga hatte er mit drei Toren und zwei Vorlagen auch seine Offensivqualitäten unter Beweis gestellt.