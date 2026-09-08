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Leite hat unterschrieben

von Remo Schatz - Quelle: sslazio.it
3 min.
Diogo Leite im Trikot von Union Berlin @Maxppp

Diogo Leite wechselt nach Italien. Bei Lazio Rom erhält der 27-jährige Portugiese einen Vertrag bis 2028 plus Option auf zwei weitere Saisons. Da das Arbeitsverhältnis bei Union Berlin Ende Juni ausgelaufen ist, geht der Deal ablösefrei über die Bühne.

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Leite hatte das Interesse mehrerer Klubs auf sich gezogen, auch in Saudi-Arabien beschäftigte man sich mit dem kostenlosen Innenverteidiger. An der Alten Försterei war der frühere Junioren-Nationalspieler seit 2022 aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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