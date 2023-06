Schalke: Der Stand bei Reis

Der FC Schalke 04 hat klare Vorstellungen davon, wann es zu Vertragsgesprächen mit Thomas Reis kommen soll. Sportdirektor André Hechelmann sagt gegenüber dem ‚kicker‘: „Aktuell bauen wir den Kader für die kommende Zweitligasaison. Im Anschluss werden wir uns mit Thomas zusammensetzen und austauschen, mit der gebotenen Ruhe und Offenheit, wohl in einer der Länderspielpausen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er ist und bleibt unser einziger Ansprechpartner“, stellt Hechelmann klar. Reis steht seit Ende Oktober des vergangenen Jahres bei den Königsblauen an der Seitenlinie. In 23 Partien holte er bislang durchschnittlich 1,09 Punkte. Mit den Knappen ist er in der abgeschlossenen Saison in die zweite Liga abgestiegen.

Lese-Tipp

Was für den Bülter-Transfer noch fehlt