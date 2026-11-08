Transferzeugnis: Teurer City-Star kassiert Note 5

Enzo Fernández – Note 3

Mit einem 145 Millionen Euro schweren Rucksack wechselte der argentinische Vize-Weltmeister im Sommer nach Manchester. Diesen lässt sich Fernández aber nicht anmerken. Der Mittelfeldmann zeigt überwiegend gute Leistungen, schafft es allerdings insgesamt noch nicht so zu überzeugen, um die Ablöse zum aktuellen Zeitpunkt zu rechtfertigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Elliot Anderson – Note 2,5

Anderson gelingt das schon besser. Der englische Nationalspieler steht fast immer über die volle Distanz auf dem Feld und ist für das Spiel der Citizens als Schaltzentrale enorm wichtig. Für die Ablöse von 135 Millionen Euro ist das jedoch auch zu erwarten.

Allan – Note 4,5

Der Brasilianer ist noch nicht endgültig bei den Skyblues angekommen. Allan wurde nur in sechs von 13 Spielen überhaupt eingesetzt, dreimal von Anfang an. Auf sich aufmerksam machen konnte er nur im Pokal gegen Zweitligist Norwich City, indem er ein Tor erzielte und eins vorbereitete. Sonst blieb der 37-Millionen-Zugang bisher blass.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gerónimo Rulli – Note 2,5

Der erfahrene Keeper erfüllt seinen Job bravourös. Rulli findet sich mit seinem Bankplatz ab und ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Im Pokal zeigte der Argentinier zwei gute Leistungen, insbesondere gegen Brighton & Hove Albion (6:5 n.E.) konnte er glänzen. Angesichts der Ablöse von 3,5 Millionen Euro ein guter Deal für City.

Ayyoub Bouaddi – Note 5

Der hochtalentierte Marokkaner ist bislang die Enttäuschung der Neuzugänge. 95 Millionen Euro hat Bouaddi gekostet, dafür zeigt er aber zweifellos zu wenig. Über die Jokerrolle kommt der Sechser auch angesichts der starken Konkurrenz bislang nicht hinaus. Dem 18-Jährigen wird jedoch die Zeit gegeben, um sich an das hohe Niveau zu gewöhnen und perspektivisch die Nachfolge von Rodri anzutreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Iliman Ndiaye – Note 3

75 Millionen Euro ließ sich City die Dienste des Flügelstürmers kosten. Bislang stehen für Ndiaye gepaart mit einigen ansprechenden Leistungen fünf Assists nach 13 Spielen zu Buche. In den meisten Fällen steht der 26-Jährige von Anfang an auf dem Feld, ab und zu rotiert er auch auf die Bank.

Fazit – Note 3

Das große Geld hat City ordentlich investiert. Im Gesamtüberblick fallen lediglich Allan und Bouaddi negativ auf. Es ist jedoch davon auszugehen, dass beide Akteure nach einer Eingewöhnungszeit zu wichtigen Säulen werden, sofern sie ihr zweifellos vorhandenes Potenzial erreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Transferzeugnisse:

Transferzeugnis: Note 5 für einen PSG-Star

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça

Transferzeugnis: Real-Krise auch bei Sommertransfers

Transferzeugnis: Dreimal Note 6 für Tottenham

Transferzeugnis: Top-Bewertung für Arsenal

Transferzeugnis: Eine Flop-Note beim BVB

Transferzeugnis: Nur ein Treffer bei ManUnited

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Werder

Transferzeugnis: Horror-Noten für den VfB

Transferzeugnis: Note 5 für einen Köln-Flop

Transferzeugnis: Einmal Note 5 für Frankfurt

Transferzeugnis: Top und Flop bei Bayer

Transferzeugnis: Note 6 für einen Schalke-Flop

Transferzeugnis: Note 5 für Leipzigs 25-Millionen-Mann

Transferzeugnis: Note 5 für einen Freiburg-Flop

Transferzeugnis: Note 5 für einen Liverpool-Star

Transferzeugnis: Einmal Note 4 für Bayern